Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein bietet etwas ganz Kurioses!

Die Märchenfiguren "Hänsel" Moritz Röhl (51) und "Hexe" Charly Wiegmann (71) probieren die alte neue Personenwaage auf der Festung Königstein aus. © Marko Förster

Nachgewiesen ist das in einem Wiegebuch, das der Kurfürst einst auf der Festung Königstein führte. Das Buch ist verschollen - die historische Personenwaage jedoch wurde vor vier Jahren in Kellerräumen der Bergfestung wiederentdeckt.

Ein funktionstüchtiger Nachbau gehört zu den Attraktionen des 26. Weihnachtsmarktes, der am 2. Dezember eröffnet wird.



Damit die Waage ordentlich ausschlägt, schneidet Kabarettist Tom Pauls (64) an diesem Tag (12 Uhr) einen mehr als zwei Meter langen Riesenstollen an. Der hat auf der Festung Tradition.

Neu in diesem Jahr: der "After Work Advent" an drei Freitagen (8., 15., 22. Dezember, 14-19 Uhr).

Wie gewohnt lädt der Markt am ersten, zweiten und dritten Advent (Sa./So.) und am 23. Dezember (11-19 Uhr) zu Handwerkermarkt, Konzerten, Theater, Karussellfahrten, Wichtelbahn, Scherenschnittkino und Vorlesestunden in der Märchenjurte ein.