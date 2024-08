Weiter massive Zugausfälle in Ostsachsen: "trilex"-Betreiber schießt gegen Deutsche Bahn!

Bischofswerda - Mit der gescheiterten Abnahme einer Behelfstreppe ging für Reisende am Bahnhof von Bischofswerda das Chaos los: Seit Freitagabend können viele Regionalbahnen nicht mehr in der Stadt halten, es kommt zu zahlreichen Ausfällen. Jetzt übt die Länderbahn als Betreiberin der betroffenen "trilex"-Züge scharfe Kritik am Infrastrukturbetreiber.