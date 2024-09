West-Nil-Virus bei Pferden in Sachsen: Landkreis ruft zur Impfung auf

Borna - Bei Pferden und Vögeln in Sachsen geht das gefährliche West-Nil-Virus um.

In Sachsen haben sich mittlerweile drei Pferde in diesem Sommer mit dem West-Nil-Virus infiziert. (Symbolbild) © 123RF /topntp

Der Landkreis Leipzig ruft Pferdehalter deswegen auf, besonders wachsam zu sein und die Tiere impfen zu lassen. Dafür könnten sie eine Impfbeihilfe von der Tierseuchenkasse erhalten.



In diesem Sommer seien in Deutschland 35 Pferde positiv auf das West-Nil-Virus getestet worden. In Sachsen seien bislang drei Pferde und zwei Vogelbestände infiziert worden. Das Virus wird durch Stechmücken übertragen.