Wie steht es um Sachsens Tourismus? Neue Zahlen lassen aufhorchen!

Dresden gehört natürlich zu den sächsischen Touristenmagneten dazu. © Norbert Neumann

Die Statistik bezieht sich auf Hotels und Pensionen mit mehr als zehn Betten. Die Entwicklung sei ein klares Indiz für die erfolgreiche Strategie der TMGS, stetig und intensiv im Ausland zu werben, betonte Hiebl.

Man habe auf mehr als 60 Messen, Präsentationen und Workshops in zwölf Ländern Europas, Asiens und Amerikas für Reisen nach Sachsen geworben.

Dazu komme unter anderem Werbung auf Plakaten in europäischen Metropolen, in sozialen Medien und in fremdsprachigen Newslettern sowie Presseaktivitäten, hieß es weiter.

Sachsen werbe vor allem in Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Großbritannien sowie in den Fernmärkten China und USA um Gäste.