Wie wär's mal mit was Leckerem von damals? DDR-Klassiker nachgekocht

Gab's meist als Vorspeise im Näpfchen, taugt aber auch zum Hauptgericht.

ein Kilogramm mageres Schweinefleisch

250 Gramm Käse (z. B. Gouda)

Salz

Pfeffer

Lorbeerblätter

etwa 100 g Butter

vier bis fünf Esslöffel Mehl

eine Zitrone

Worcester Sauce.

Zubereitung: Gewürze mit Wasser in Topf geben, Fleisch darin bedeckt etwa eine Stunde lang sanft köcheln. Herausnehmen, erkalten lassen, in kleine Stücke schneiden. Butter in einem Topf mit Mehl anschwitzen, danach etwa einen halben Liter der zuvor gesiebten Brühe zugeben. Köcheln lassen, bis eine leicht sämige Tunke entsteht. Fleisch hinzugeben, kurz mitköcheln lassen. Auf vier bis sechs feuerfeste Schüsseln verteilen, mit (gewürfeltem) Käse bestreuen und bei 180 Grad in den Ofen schieben. Zerläuft der Käse goldgelb, darf serviert werden - natürlich original mit Zitronenecken, Toast und Worcester Sauce.