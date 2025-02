Willkommen zurück! Diese seltenen Arten feiern in Sachsen ihr Comeback

Dresden - Luchse, Lachse, Flussperlmuscheln, Wanderfalken und Würfelnattern: Diese Arten feiern in Sachsen ihr Comeback dank geglückter Initiativen von Naturschützern und Behörden zu ihrer Wiederansiedlung. Diese aufwendige Art Artenschutz hilft Mutter Natur, Leerstellen zu füllen, die es ohne den Menschen wohl nicht gäbe. Eine Bestandsaufnahme von Projekten, Populationen sowie Problemen und Rückschlägen.

"Nova beweist damit, dass auch weibliche Luchse zu weiten Wanderungen aufbrechen können und dass es so möglicherweise gelingen kann, die Trittsteinpopulationen in Sachsen , Thüringen und im Bayerischen Fichtelgebirge miteinander zu vernetzen", erklärt die Biologin Catriona Blum-Rerat (43), die das Projekt "RELynx Sachsen" wissenschaftlich begleitet.

Auf leisen Sohlen nähert Nova sich Jena. Das Pinselohr sucht in Thüringen einen Partner. Die Luchsin hat weite Wege hinter sich. Ursprünglich stammt sie aus dem Schweizer Jura.

Gleichzeitig stellt sie eine Chance dar. Sollte Nova in Thüringen ein geschlechtsreifes Männchen (Fachbegriff: Kuder) treffen, könnte es im Frühjahr Nachwuchs zur geben. Catriona Blum-Rerat: "Für die Luchse in Mitteldeutschland wäre das ein Gewinn."

Das Projekt musste bereits Rückschläge hinnehmen: Luchs Anton starb am 8. November 2024 nahe Schöneck beim Überqueren einer Straße. Ein Lkw hatte ihn erfasst. Novas Abwanderung ist für das sächsische Auswilderungsprojekt bedauerlich.

Blum-Rerat: "Man verbindet damit die Hoffnung, dass das sächsische Vorkommen mittelfristig als Bindeglied zwischen den natürlichen Beständen in den Karpaten und den bislang isolierten Vorkommen im Böhmerwald, in Nordostbayern und im Harz fungiert."

Insgesamt fünf Luchse (Wildfänge und Zucht-Tiere) siedelte man bisher im Freistaat an. Angestrebt wird, ein stabiles Vorkommen der eleganten Raubkatzen im Freistaat wieder zu etablieren. Bis 2027 sollen insgesamt rund 20 Karpatenluchse im Erz- und im Elbsandsteingebirge ausgesetzt werden.

Das sächsische Programm zur Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses begann mit dem ersten Besatz schwedischer und irischer Lachsbrütlinge in der Polenz 1995. Inzwischen sind weit über 1000 Laichfische nach Sachsen zurückgekehrt. Zur natürlichen Reproduktion des Bestandes reicht das allerdings längst nicht.

In Sachsen steht die Weichtierart heute vorm Aussterben. Aber es gibt Hoffnung für sie und damit ganze Ökosysteme.

Vor Hunderten von Jahren bildete die Flussperlmuschel riesige Muschelbänke in den Bächen und Flüssen des Vogtlandes. Die Art bezeugte damit die Reinheit der Gewässer.

Die Schlangen ernähren sich von Fischen. An Land kommen sie nur zum Sonnen, zur Paarung und Eiablage sowie zur Überwinterung.

Das Vorkommen wird systematisch überwacht. Die Gesundheit der Nattern ist eng verknüpft mit der Wassergüte der Elbe sowie den Wiesen am Fluss.

Die ungiftige Würfelnatter galt Mitte des 19. Jahrhunderts an der Elbe bei Meißen als ausgestorben.

Die Wölfe machen Sachsen schon seit einiger Zeit wieder unsicher. © dpa/Torsten Beuster/ LfULG

Und was ist mit dem Wolf?

Es ist eine Mär, dass das Raubtier in Sachsen wieder angesiedelt wurde. Tatsächlich wurde der "letzte" Wolf Deutschlands 1904 in Hoyerswerda erschossen.

Bereits nach 1945 tauchten einzelne polnische Wölfe auf der Suche nach einem Revier wieder in Deutschland auf. Da man auf sie Jagd machte, wurden sie nicht sesshaft.

Erst nachdem der Wolf 1990 im wiedervereinten Deutschland unter Schutz gestellt wurde, hatte er hier wieder eine Chance, sich dauerhaft anzusiedeln.

So gelang es 2000 einem aus Polen zugewanderten Wolfspaar in Sachsen, erstmals wieder Welpen in freier Wildbahn großzuziehen. Aktuell hat man im Freistaat 37 Rudel und sechs Paare nachgewiesen.