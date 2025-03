Die A4 wird wieder zur Staufalle: Was steckt dahinter?

Fahrbahnen und die Wilsdruffer Abfahrt bleiben monatelang dicht. Nicht nur in den Sommerferien ist mit Stau zu rechnen. Doch es muss wohl sein - eine der wichtigsten "Ost-West-Tangenten Europas" kommt in die Jahre.

Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (53, CDU). © Steffen Füssel

Sie ist "eine der wichtigsten Ost-West-Tangenten Europas", sagt Autobahn-Sprecher Tino Möhring (41) zu TAG24. Bis zu 120.000 Fahrzeuge brettern jeden Tag über den A4-Asphalt, jedes dritte davon ist ein Laster. Damit ist sie Spitzenreiter in Ostdeutschland.

Die Strecke ist nicht nur wichtig, sondern auch betagt. Beton habe eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren, die A4 ist mit ihren 27 Jahren "im ganz normalen Erhaltungszyklus", sagt Möhring. "Die starke Nutzung und die vorhandenen Schäden machen das nötig." Und weil sie so wichtig für den Warentransport ist, geht das nur stückweise.

Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (53, CDU) ist nicht erfreut: "2021 standen wir quasi ein Jahr im Stau." Die damalige Baustelle zwischen Dreieck Nossen und Wilsdruff wurde Unfall-Hotspot (96 Crashs).

Rother lobt die sechs verbleibenden Fahrspuren. Doch gebe es dort einen Unfall, werden Autofahrer vom Navi durch die Gemeinde Klipphausen geschickt.

"100.000 Autos in 24 Stunden verkraften wir einfach nicht." Ob Kinder in die Schule, Pfleger zu Alten, Pillen in die Apotheke kommen: Von März bis Dezember hängt das am Management der Baustelle...