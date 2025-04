Trauungen im See möglich: Im Sonnenland zieht kulinarisches Leben an die Uferzone

Moritzburg - Das freut nicht nur die Camper im Bad Sonnenland: In die Uferzone am Dippelsdorfer Teich von Moritzburg kommt wieder (kulinarisches) Leben .

Ronald Pohl (45, l.) und Maik Hüttl (38) tragen Tische und Stühle auf die Terrasse - für den Sonntags-Brunch. © Eric Münch

Am 1. Mai eröffnen die Ex-"Seeterrassen" neu als Imbiss- und Eventlocation "Uferzone". Der neue Betreiber ist Ronald Pohl (45), Chef der al dente group. In Dresden bekannt als Begründer des "Hüttenzaubers" am Postplatz.

Rund eine halbe Million Euro hat Pohl in die idyllische Uferzone investiert. Das Ergebnis: In Ufernähe wurde der alte Imbisscontainer zur "Sand & See Bar" umgebaut. "Wir öffnen zuerst donnerstags bis sonntags, in den Ferien täglich ab 11 Uhr", so Pohl.

Das Angebot reicht vom hauseigenen Softeis (2,50 Euro) bis zur mit Chorizo belegten Pizza (12,90 Euro). Das ehemalige Restaurant wurde zur Eventlocation für Hochzeiten, Feiern oder Seminare für bis zu 250 Personen umgebaut.

Über 25 Buchungen gibt es schon für dieses Jahr. "Wir sind mit über 100 Trauungen im Jahr eine der Hochzeitshochburgen der Region", weiß Gundula Bleul (54), Chefin der "Kulturlandschaft Moritzburg", die den Campingplatz betreibt.