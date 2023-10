Wind, Sonne, Regen: Launisches Herbstwetter am Wochenende in Sachsen erwartet

Leipzig - Auf Regen folgt Sonne, folgt Regen: Am Wochenende kann man wettertechnisch in Sachsen viel Abwechslung erwarten. Auf dem Thermometer gibt es ein kleines Comeback mit höheren Temperaturen zu feiern.

Der Regenschirm bleibt auch das kommende Wochenende ein treuer Begleiter - auch, wenn die Sonne manchmal zwischen den Wolken hervor spitzt. © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, wetteronline.de

Der heutige Freitag startet den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach mit leichtem Regen und frischen Temperaturen bei knapp 12 Grad in Leipzig und 14 Grad in Chemnitz und Dresden.

Nach den ersten Schauern lockert es im Verlauf des Nachmittags auf und die Wolken halten zumindest ein paar Stunden dicht. Regional frischt der Wind auf, im Bergland rutscht die Temperaturanzeige auf nur elf Grad Celsius.

In der Nacht zum Samstag schieben sich wieder dichte Wolken über den Freistaat, fast durchgängig tröpfelt es auf die schlafenden Sachsen nieder. Tagsüber wird es aber etwas freundlicher und sie Sonne lässt sich wieder blicken - im Gepäck hat sie bis zu sommerliche 20 Grad in Dresden und 17 bis 18 Grad in Chemnitz und Leipzig.

An das freundliche, milde Wetter sollte man sich aber am besten nicht gewöhnen: In der Nacht zum Sonntag rutscht die Temperaturanzeige erneut auf nur noch knapp acht Grad im Bergland, den Tag über bleibt es wolkig und verregnet bei durchschnittlich 16 Grad.