Winterpflichten, Winterfreuden: Auf, auf zum fröhlichen Schippen!

Dresden - In diesen Tagen hat Frau Holle eindrucksvoll demonstriert, dass in manchen Wintern noch mit ihr zu rechnen ist. Höchste Zeit, sich seiner Anliegerpflichten für den Gehweg zu erinnern. Wer in Sachsen wann, wie oft, wie viel und womit den Schnee räumen soll und wie man dabei Rücken und Umwelt schont, erfahrt Ihr bei TAG24.