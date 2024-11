Winterruhe ja, Winterschlaf nein! Darum schalten Torgaus Bären jetzt nur einen Gang runter

Die Torgauer Bären Benno und Bea halten Winterruhe statt Winterschlaf. Dafür wird trotzdem an dem nötigen Winterspeck gearbeitet.

Von Antje Ullrich

Torgau - Gemütlich faulenzt Bea (11) an diesem tristen Novembertag auf einem Baumstamm, während Benno (11) langsam durch die Anlage zu ihr herüber trottet. Noch sind die beiden Braunbären vom Schloss Hartenfels aktiv. Doch müssten sie sich nicht wie ihre Artgenossen in der Wildnis langsam auf den Winterschlaf vorbereiten? Und nutzen sie dafür die Höhle, die Benno im Sommer so fleißig gegraben hat?

Weil ihre Lieblinge Gurken lieben, hat Tierpflegerin Heide Grieser (56) Nachschub besorgt. © Bildmontage: Petra Hornig Eine, die es wissen muss, ist Tierpflegerin Heide Grieser (56). Sie kümmert sich seit nunmehr sechs Jahren um die Bärengeschwister, die 2015 nach Torgau kamen. "Winterschlaf machen Benno und Bea nicht, aber sie halten Winterruhe", klärt Heide Grieser auf. Ein Winterschlaf, um das spärliche Nahrungsangebot in der Natur im Winter zu überbrücken, sei einfach nicht nötig. Auch, weil es in unseren Breiten schon lange keine schneereichen Winter mehr gebe. Trotzdem schalten auch die Bären in Torgau nach und nach einen Gang zurück. "Benno geht viel seltener ins Wasser und Bea ist schon richtig kugelrund, so viel Winterspeck hat sie sich angefressen", sagt Heide Grieser mit einem Lachen. Sachsen Stabile Mehrheiten? Union will in Sachsen Minderheits-Regierung mit SPD besprechen! Sie würde schon deutlich weniger fressen. Benno hingegen würde noch gut zulangen. So verdrücken die beiden aktuell täglich noch etwa 30 bis 35 Kilo an Futter, im Sommer seien es bis zu 50 Kilo. "Im Winter geht das dann auf drei bis vier Kilo zurück", meint die gelernte Tierpflegerin. Denn von dem, was sich die Bären in den vergangenen Wochen so fleißig angefuttert haben, würden sie den ganzen Winter über zehren. Dadurch seien sie im Frühjahr dann wieder rank und schlank und würden bis zum Sommer erst langsam die Nahrungsmenge wieder steigern.

Bloß mit der Ruhe! Bea (o.l.) und Benno (v.) entspannen im Torgauer Bärengraben. © Petra Hornig

Torgauer Bären zu 80 Prozent Vegetarier

Beide Bären verdrücken täglich noch etwa 30 bis 35 Kilo an Futter. Im Sommer ist es weitaus mehr. © Petra Hornig Und was landet so auf dem Bären-Buffet? "Zu 80 Prozent pflanzliche Kost, vor allem Obst und Gemüse." Aber Bären würden auch wie Kühe sehr viel grasen. Ebenso gehören Wurzeln, Blätter, Kräuter, Knospen und Insektenlarven, die sie geschickt ausbuddeln, in ihrem Freigehege zum natürlichen Speiseplan. Angereichert wird das Ganze mit Fleisch und Fisch, die das Team aus drei Tierpflegerinnen von lokalen Unternehmen bekommt. Was hingegen nichts im Magen der Bären zu suchen hat, seien die gut gemeinten Leckerlis der Besucher wie Kekse oder Brot. "Da landet auch schon mal das Bund Radieschen samt Gummi im Gehege", ärgert sich die Bärenpflegerin. "Zum Glück haben Bären robuste Mägen. Schlimmstenfalls kann es aber zu schweren Verdauungsstörungen kommen", mahnt Grieser. Sachsen EU pumpt Millionen in die Lausitz - So wollen diese Firmen profitieren Schon in den nächsten Wochen brauchen Besucher viel Glück, um Benno und Bea im Außengehege, das sie seit dem Tod der Altbärin Jette im Jahr 2023 ganz für sich haben, noch zu entdecken. "Spätestens im Dezember gehen sie dann immer seltener raus und wenn, dann laufen sie ihre Runde und verschwinden wieder nach drinnen." Denn dort warte ein warmes Strohbett auf die müden Bären. Ob sie das gegen eine kalte Höhle eintauschen, bezweifelt Heide Grieser hingegen. Doch ganz ausschließen möchte sie es nicht. "Benno hat schon viele Höhlen gebuddelt. Aber alle sind noch vorm Winter eingestürzt", erzählt sie. Doch in diesem Jahr war der Baumeister anscheinend gründlicher. Seine 5,60 Meter lange und 1,60 Meter breite Höhle im hinteren Teil der Freifläche scheint zu halten. "Wir sind gespannt, ob sie dort vielleicht doch den Winter verbringen."

Die Bärenburg: Schloss Hartenfels in Torgau. © IMAGO/Pond5 Images

Friedrich der Streitbare begann im 15. Jahrhundert mit der Bärenhaltung in Torgau. Mit den Torgauer Bären wird auch gern geworben - ob für Bier, Likör oder Kaffee. © Bildmontage:Petra Hornig

Nach dem Krieg lebte die alte Tradition wieder auf

Ab 1953 lebte die Bärenhaltung auf Hartenfels wieder auf. © Petra Hornig Vor fast 600 Jahren, im Jahr 1425, begann mit Friedrich dem Streitbaren die Bärenhaltung in Torgau. Ein erster Bärengraben wurde 1452 angelegt und dieser in den folgenden Jahrzehnten immer wieder vergrößert. Seine heutige Form erreichte er schließlich 1624 und beherbergte zeitweise bis zu 39 Bären, die vor allem dem kurfürstlichen Jagdvergnügen in inszenierten Bärenhatzen dienten. Letzte Nachweise von Bären gab es schließlich 1771. Danach verschwand Meister Petz zunächst aus Torgau. Erst 1951 wurde auf Initiative des damaligen Museumsleiters die Bärentradition wiederbelebt. So zogen 1953 Moritz, Kuno, Quistel und Katja im wieder hergerichteten Bärengraben ein. Drei Jahre später begann die Bärenzucht. Ein zwiespältiges Kapitel in der Torgauer Bärengeschichte, weiß Heide Grieser. Denn die Bärenjungen wurden damals bereits nach acht Wochen ihrer Mutter entrissen, um sie so früh wie möglich an den Menschen zu gewöhnen. "Normalerweise bleiben sie bis zu zwei Jahre zusammen", sagt die Bärenpflegerin. Nach der Handaufzucht wurden die Bären dann an Zirkusse oder Tiergärten abgegeben. Heutzutage findet keine Zucht mehr in Torgau statt. Benno ist kastriert.

7 braunbärige Fakten