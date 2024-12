Der Schnee liegt: Wann startet Altenberg in die Winter-Saison?

Winter Wonderland in Altenberg! Am Wochenende startet die Saison. © Tourist-Information Altenberg

Wie die Tourist-Info mitteilte, befinden sich die Temperaturen derzeit im leichten Minusbereich. Die Schneedecke liegt bei circa zehn Zentimetern.

So können am Erlebnisberg sowohl Teller- als auch Schlepplift sowie der Zauberteppich ab Samstag, 9 Uhr, für Skifahrer und Snowboarder in Betrieb gehen.

Zugleich sind die festgefahrenen und meist auch gespurten Loipen im Kahleberggebiet sowie rund um die Scharspitze nutzbar. Für Familien und Kinder gibt es zahlreiche Rodelmöglichkeiten in den einzelnen Ortsteilen.

Parkflächen sind in unmittelbarer Nähe zum Erlebnisberg an der Dresdner Straße vorhanden. Zudem steht auch der zentrale Loipen- und Wanderparkplatz P1 an der ehemaligen Grenzzollanlage in Zinnwald-Georgenfeld zur Verfügung.