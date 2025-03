Wird er Deutschlands schönster? Dieser sächsische Wanderweg ist nominiert

Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland führt von Altenberg/Geising über das Vogtland bis nach Blankenstein in Thüringen und kann in Etappen, aber auch als Standortwanderung oder Tagestour gelaufen werden.

Hat der Kammweg Erzgebirge-Vogtland eine Chance auf den begehrten Titel? Ab dem heutigen Samstag könnt Ihr unter wandermagazin.de bis zum 30. Juni Eure Stimme abgeben.

Ihr könnt auch per Wahlkarte abstimmen. Die findet Ihr an verschiedenen Stellen im Erzgebirge, unter anderem in Tourist-Informationen oder in den Geschäftsstellen des Tourismusverbandes Erzgebirge in Annaberg-Buchholz und Dippoldiswalde.