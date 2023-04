"Wurzener" stellt Traditionsmarke ein, sucht aber neue Mitarbeiter

Produktion eingestellt! Fans der Marke "Wurzener Extra" sollten sich bevorraten. © Petra Hornig

"Die Entscheidung, ein traditionsreiches Produkt wie 'Wurzener Extra' nicht mehr zu produzieren, ist uns nicht leichtgefallen. Sie geht zurück auf die sinkende Nachfrage in den vergangenen Jahren und die Möglichkeit, für zukünftiges Wachstum am Standort in Wurzen zu investieren", sagt Annika Henkel (35), Konzernsprecherin von Griesson - de Beukelaer.



Die Firma zählt im europäischen Markt zu den führenden Unternehmen für Süß- und Salzgebäck. Sie übernahm 2008 die Wurzener Dauerbackwaren und beschäftigt heute vor Ort rund 250 Mitarbeiter. In Wurzen werden etwa Erfrischungsstäbchen, Waffelbecher und Waffeln für die Marke DeBeukelaer hergestellt.

Henkel: "Mit Griesson Zebraaa Bites ist in diesem Jahr die Produktion für ein neues Markenprodukt gestartet." Darüber hinaus bäckt der Wurzener Betrieb noch Süßwaren für Handelsmarken.

Das Aus von "Wurzener Extra" hat keine Auswirkungen auf den Standort, so die Firmensprecherin.