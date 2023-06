Mann schießt auf angeleinten Hund vor Discounter: Polizei entdeckt Waffenlager

Zittau - Da lagen die Nerven wohl gehörig blank! Am Abend riefen aufgeregte Bürger die Polizei: Ein Mann soll in Großschönau (Sachsen) auf einen Hund geschossen haben. Der Einsatzzug für lebensbedrohliche Einsatzlagen (lebEL) rückte an und konnte vorerst für Frieden sorgen.