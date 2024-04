Zu heiß, zu eng, kein Wasser: Polizei zieht Schweine-Transporte in Sachsen aus dem Verkehr

Döbeln/Lichtenau - Die Polizei kontrollierte Anfang der Woche mehrere Tiertransporte auf Autobahnen und Bundesstraßen in Sachsen . Dabei stellten die Beamten zahlreiche Mängel fest: Die Tiere wurden nicht ordnungsgemäß transportiert.

Die Polizei zog in Sachsen zwei Schweine-Transporte aus dem Verkehr. Die Tiere waren teilweise eng zusammengepfercht, bekamen kaum Luft oder Wasser. © Polizei

Die Polizei legte sich in Döbeln und Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) auf die Lauer. Im Fokus standen Tiertransporte, die die Beamten genauer unter die Lupe nahmen. Dabei stand der Polizei auch ein Tierarzt zur Verfügung, der die Transporte ebenfalls kritisch beäugte.

In Döbeln kontrollierte die Polizei am Montag insgesamt sechs Tiertransporte. Dabei hagelte es Ordnungswidrigkeitsanzeigen und Verwarngelder.

Ein Fahrzeug, das auf der A14 in Richtung Leipzig kontrolliert wurde, hatte 432 Schweine geladen. Doch die Tiere waren viel zu eng zusammengepfercht, konnten sich in der Box kaum bewegen.



Den Beamten fiel auf, dass einige Käfige des Transports nicht belegt waren. Also wurden die Schweine auf die noch unbelegten Boxen verteilt, bis der Transport weitergehen konnte.

In Oberlichtenau wurden am gestrigen Dienstag ebenfalls mehrere Tiertransporte kontrolliert. Dabei ging den Beamten ein Schweine-Transport ins Netz, der insgesamt 830 Tiere geladen hatte.

"Im Anhänger waren bei einer sichtbaren Hitzebelastung für die Tiere die Wassertränken und die Belüftung abgeschalten", so eine Polizeisprecherin. Nachdem die Schweine wieder frische Luft und Wasser bekommen hatten, konnte die Reise weitergehen.