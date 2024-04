Zur Freisitz-Saison schießen Bierpreise rasant in die Höhe: Man kann es sich nicht mal "schönsaufen"!

Der Dresdner Fährgarten Johannstadt hat auch an der Preisschraube gedreht. Da hier Bier jetzt aber in 0,4-Liter-Gläsern ausgeschenkt wird, fällt das mit einem Preis von 4,90 Euro zunächst nicht so auf. Der Halbliterpreis liegt so bei 6,12 Euro. © Thomas Türpe

Wer dieser Tage im Biergarten vom Leipziger Traditionslokal "Mückenschlösschen" verweilt, wird es die Tränen in die Augen treiben. Der halbe Liter Paulaner Pils kostet 5,90 Euro, fürs große Hefeweizen vom Fass sind sogar 6,20 Euro fällig. Spaßeshalber in Mark umgerechnet: 12,13 DM!

Bei der Bierpreis-Recherche am Freitag war das zwar der "Ausreißer" nach oben, doch auch in zahlreichen anderen Freisitz- und Biergarten-Lokalen ist der Gerstensaft teurer geworden.

Der neue Mittelwert für den halben Liter Pils oder Helles scheint nun bei 4,90 Euro zu liegen - so bei Augustiner und Bayerischer Bahnhof in Leipzig, Lindenschänke und Max in Dresden oder Miramar und Diebels Fasskeller in Chemnitz.

Die Biergarten-Hotspots in Dresden liegen darüber: das Fährhaus Kleinzschachwitz verlangt 5,40 Euro, das Historische Fischhaus gar 5,50 Euro. Der Fährgarten Johannstadt hat die Preiserhöhung anders gelöst - den "Halben" gibt es nicht mehr, der 0,4-Liter-Seidel kostet nun 4,90 Euro, mithin 6,12 Euro für den halben Liter.