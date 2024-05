1000 Kilometer! Horch-Konvoi rollt durch Deutschland

Zwickau - Am kommenden Wochenende startet ein Konvoi zu seiner 1000 Kilometer langen Fahrt durch Deutschland entlang der Lebensstationen von August Horch. Zwickau kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Zurück in Zwickau ist dann auf dem Marktplatz eine Präsentation der Fahrzeuge mit einem Empfang durch die Oberbürgermeisterin geplant. Am Abend soll dann im August Horch Museum mit geladenen Gästen das Jubiläum gefeiert werden .

Die Jubiläumsfahrt beginnt am Geburtsort in Winningen an der Mosel. Am 28. Mai abends treffen die Fahrzeuge in Zwickau ein, wo dann weitere Clubmitglieder mit ihren Fahrzeugen hinzukommen.

Die Jubiläumsfahrt soll an August Horch und die Gründung der Horch-Werke erinnern. © August Horch Museum

Am 30. Mai geht es auf der Route weiter nach Münchberg in Oberfranken, wo der große Pionier des Automobilbaus am 3. Februar 1951 starb.

Am 31. Mai treffen die Fahrzeuge dann abends in Ingolstadt ein. Für den 1. Juni ist eine Ausfahrt um Ingolstadt mit einer Präsentation der Fahrzeuge am Audi Forum geplant.

Auf der 1000 Kilometer langen anspruchsvollen Fahrt wird es die größte Anzahl dieser besonderen Oldtimer seit sehr langer Zeit sein, die Passanten betrachten können.

Nach dem 2. Weltkrieg lebten die Automobilfirmen Horch und Audi weiter. In Zwickau wurde später daraus der VEB Sachsenring mit dem weltberühmten Trabant. In Ingolstadt entstand die heutige Audi AG. Mit der Jubiläumsfahrt soll an August Horch und die Gründung der Horch-Werke erinnert werden.