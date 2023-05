100.000 Euro Schaden bei verheerendem Carport-Brand

Die Feuerwehr musste in Neukirchen/Pleiße am Pfingstmontag zu einem Carport-Brand ausrücken. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand aus noch unklarer Ursache am Montagvormittag ein Carport in der Poststraße in Flammen.

Durch das Feuer wurde außerdem ein Kleinbus und auch das angrenzende Nebengebäude stark beschädigt.

Die Flammen griffen auch die Fassade des Mehrfamilenhauses an, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dänkritz, Neukirchen, Lauterbach und Crimmitschau konnten aber einen größeren Schaden am Haus verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.