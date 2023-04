18.04.2023 06:32 809 18-Jähriger missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall, drei Autos Schrott

In Langenweißbach hat am Montag ein VW-Fahrer die Vorfahrt missachtet und ist an der B93 mit einem Mitsubishi zusammengestoßen, der gegen einen Fiat prallte.

Von Victoria Winkel

Langenweißbach - Bei einem Unfall im Langenweißbacher Ortsteil Weißbach (Landkreis Zwickau), wurde am Montag ein Mitsubishi-Fahrer (77) schwer verletzt. In Langenweißbach wurden ein Mitsubishi-Fahrer (77) bei einem Unfall schwer verletzt, seine Beifahrerin (77) erlitt leichte Verletzungen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 18 Jahre alter VW-Fahrer auf der K9331 in Richtung Burkersdorf unterwegs und wollte geradeaus über die B93 fahren. "Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 77-jährigen Mitsubishi-Fahrers, der auf der B93 aus Zwickau in Richtung Schneeberg gefahren kam. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Mitsubishi noch gegen einen Fiat-Transporter (Fahrer: 58) geschleudert wurde, der von der S281 auf die B93 abbiegen wollte. Zwickau Raubüberfall mitten am Tag in Zwickau: Mann zu Boden geschubst und ausgeraubt "Durch den Zusammenstoß wurde der 77-Jährige schwer verletzt, seine gleichaltrige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen", berichtet die Polizei. Die drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall Schrott und mussten von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Schaden liegt bei rund 28.000 Euro. Die S281 musste zeitweise voll gesperrt werden.

