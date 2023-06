250 Reifen von LKW geklaut: Diebe plündern Sattelzug auf A4-Parkplatz

Auf einem A4-Parkplatz wurden etwa 250 Auto-Reifen von einem LKW geklaut. (Symbolbild) © Thissatan Kotirat/123rf

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte die Tat zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Erfurt.

"Dort verschafften sie sich Zugang zu einem geparkten DAF-Sattelzug und entwendeten von der Ladefläche etwa 250 Pkw-Reifen der Marke Hankook", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der Wert der Beute wird auf etwa 27.500 Euro geschätzt. Am Sattelzug selbst entstand nur ein geringer Schaden.

Die Polizei sucht Zeugen, denen auf dem Parkplatz Personen aufgefallen sind, die sich an dem Sattelzug zu schaffen gemacht oder die die Reifen in ein anderes Fahrzeug geladen haben?