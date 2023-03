50.000 Euro Schaden nach Brand bei Automobilzulieferer im Landkreis Zwickau

Reinsdorf - Am Mittwoch hat der Brand bei einem Automobilzulieferer im Landkreis Zwickau hohen Schaden verursacht.

Bei einem Automobilzulieferer in Reinsdorf war ein Brand in einer Absauganlage ausgebrochen. © Freiwillige Feuerwehr Reinsdorf

Gegen 18.42 Uhr kam es zu dem Feuerwehreinsatz in einer Firma an der Gabelsbergerstraße in Reinsdorf.

Nach Polizeiangaben war es dort in einer Absauganlage eines Automobilzulieferers zu einem Brand gekommen.

Durch das Feuer wurde die komplette Produktionshalle verrußt.

Die betroffene Filteranlage ist nun defekt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 50.000 Euro.