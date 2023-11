6 Kilo Crystal und 1,1 Kilo "Gras": Sachsen-Dealer bekommt die Quittung

Stefan R. (41) muss für viereinhalb Jahre hinter Gitter. © Maik Börner

Das Urteil ist eindeutig: Stefan R. wurde wegen "unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln" in zwölf Fällen und in zehn Fällen "in Tateinheit mit unerlaubter Einfuhr mit Betäubungsmitteln" zu vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Es wurde angeordnet, dass R. in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird.



Zudem muss er ein Jahr im Knast absitzen, bevor er in den Maßregelvollzug überführt wird. Darüber hinaus muss R. einen Wertersatz von 33.600 Euro leisten. Durch den Weiterverkauf des "Stoffs" hatte der Drogenhändler einen Umsatz von 244.000 Euro erzielt.

Pikant: Für seinen Coup hatte R. sich mit einem Patienten in einer Entzugsklinik angefreundet - und diesen zum Komplizen gemacht.