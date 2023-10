Sechs Kilo Crystal vertickt! Prozess gegen Sachsen-Dealer

Stefan R. (41) nahm am Dienstag wieder einmal auf der Anklagebank Platz. © Maik Börner

Stefan R. hat eine lange einschlägige Vergangenheit: Raub, Diebstahl, räuberische Erpressung, Fahren ohne Führerschein, Urkundenfälschung - und Drogenhandel.

Zu den 20 Vorstrafen dürfte jetzt noch eine weitere hinzukommen. Es geht um das "unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 23 Fällen, davon zehn Fälle in Tateinheit mit unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln", so die Staatsanwaltschaft.



Durch den Weiterverkauf soll der geständige Vater dreier Kinder einen Umsatz von mindestens 244.000 Euro erzielt haben. Die Drogen sollen er und seine Komplizen teilweise im tschechischen Grenzort Potůčky erworben haben. Von Johanngeorgenstadt sollen die Waren innerhalb des Bundesgebiets verteilt worden sein.

Das Kuriose: R. hatte schon einige Male erfolgreich Entzugstherapien absolviert. Bei seiner bislang letzten Therapie lernte er einen Mitpatienten kennen - und machte diesen zum Komplizen.

Das Drogengeschäft sei dem Beschuldigten zufolge höchst profitabel gewesen. Einkaufspreis: 15 Euro für ein Gramm Crystal. Verkaufspreis: 40 bis 50 Euro. Richter Uwe Zierold gab zu: "Das habe ich so auch noch nicht erlebt."