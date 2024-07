05.07.2024 16:46 So bereitet sich die Polizei auf den MotoGP vor

Am Wochenende findet die MotoGP aufm Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal statt. So bereitet sich die Polizei auf das Event vor.

Von Bernd Rippert, Amelie Fromm

Hohenstein-Ernstthal - Mehr als 230.000 Besucher erwarten Veranstalter und Polizei zur MotoGP am Wochenende rund um den Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau). Mehr als 1000 Polizisten sorgen an den drei Tagen für ihre Sicherheit. Die Polizeihauptkommissare Claudia Walter (49) und Steffen Dobrich (60) behalten in einem Fahrzeug mit Live-Kamera den Überblick über Rennstrecke und Umfeld. © Uwe Meinhold "Wir sind für die sichere An- und Abreise zuständig", sagen die Einsatzleiter und 1. Polizeihauptkommissare Steffen Döbrich (60) sowie Claudia Walter (49), die über Funk und an Bildschirmen alles im Blick haben. Sie wunderten sich: "Für einen Freitag ist die Anreise sehr ruhig."

Für Ordnung sorgen 1500 eigens aufgestellte Verkehrsschilder in Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz und Bernsdorf. Ein medizinisches Versorgungszentrum an der "Partymeile" Goldbachstraße, nächtliche Streifen am Zeltplatz Ankerberg, Sprengstoff-Spürhunde, Helikopter, Reiter- und Motorradstaffeln (sogar aus Hamburg) runden die Sicherheit ab. Sogar die neue Drohnenabwehr kommt zum Einsatz. Die ist aber streng geheim. Polizeisprecherin Karolin Hemp (35): "Wir sind auf alles vorbereitet."

