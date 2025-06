"Regenbogenhaus" abgebrannt: Betreiberin nahm erst vor Kurzem Abschied

63 Feuerwehrleute haben am Sonntagabend gegen die Flammen im Regenbogenhaus gekämpft. © Mike Müller

Gegen 22.50 Uhr gingen erste Notrufe bei Feuerwehr und Polizei ein: Schwarzer Rauch quoll aus dem lange umstrittenen Gebäude.

Das inzwischen leer stehende Haus brannte bis auf die Grundmauern aus. Der Sachschaden: eine sechsstellige Summe!

Glück im Unglück: Menschen kamen nicht zu Schaden - das Heim war seit wenigen Tagen geräumt.

Betreiberin Kerstin Täuber (64) hatte kurz vor dem Brand in einem Facebook-Post das Ende des Regenbogenhauses verkündet. Rührend bedankte sie sich bei Möbelpackern, Unterstützern und Bewohnern: "Wir waren sehr, sehr glücklich darüber und dankbar. Vor allem in einer Zeit, in der Werte oft verloren gehen, haben wir erkannt, was Nächstenliebe bedeutet."

Doch was hat das Feuer entfacht? Noch in der Nacht konnte die Polizei einen Mann (43) ganz in der Nähe schnappen. Er soll den Brand gelegt haben und sitzt inzwischen in der Psychiatrie. Ob er ein ehemaliger Bewohner war, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen.