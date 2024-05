Autoland Sachsen zeigt, wohin die Reise geht

Zwickau - Innovationen aus dem Autobau- und Mobilitätssektor gab es am Donnerstag auf dem Zwickauer Kornmarkt am Rande des "Symposiums Automotive und Mobility" (SAM) zu sehen. Etwa 20 Firmen zeigten an ihren Ständen Fahrzeuge, Antriebssysteme und zukunftsweisende Mobilitätskonzepte.