Besondere Hochzeitslocation: Limbacher dürfen im Hippodrom heiraten

Limbach-Oberfrohna - Dieser Hochzeitsort ist nicht nur was für Pferdenarren: In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) können sich Paare neuerdings im wiedererrichteten Hippodrom das Jawort geben.

Christine Roßmann (61, l.) und Silvia Nahlovsky (51) nehmen die Trauungen vor. © Sven Gleisberg

Der malerische Stadtpark wird von Brautpaaren traditionell gern als Fotokulisse genutzt.

"Bald können Paare auch mit der Pferdekutsche den langen Hauptweg entlangfahren und sich direkt hier trauen lassen", schwärmt Standesbeamtin Silvia Nahlovsky (51), die sich mit ihrer Kollegin Christine Roßmann (61) schon auf ihre neue Wirkungsstätte freut. "Wenn hier alles grün ist, wird das ganz wunderbar."



Bis zu 80 Gäste können in einem Raum mit bodentiefer Fensterfront Platz nehmen. Selbst an passende Stammbücher, in denen der historische Rundbau in Gold eingeprägt ist, wurde gedacht.

Der Pavillon war vor 100 Jahren als Hofbräuhaus errichtet worden. Namensgeber für das Gebäude ist bis heute eine Zwischennutzung als Pferdemanege in den 1950er-Jahren. Der Holzbau wurde kürzlich für rund 2,6 Millionen Euro nach historischem Vorbild erneuert und dient nun als Veranstaltungs- und Tagungsort.