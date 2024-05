11.05.2024 09:29 Bild der Verwüstung in Zwickau: 76 Wahlplakate in einer Straße heruntergerissen!

In Zwickau wurden am Donnerstag zahlreiche Wahlplakate heruntergerissen. In der Bahnhofstraße waren es insgesamt 76 Plakate!

Von Julian Winkler

Zwickau - Es war ein Bild der Verwüstung! Beamte aus Zwickau liefen am gestrigen Freitagmorgen auf der Bahnhofstraße entlang - auf 600 Metern wurden 76 Wahlplakate heruntergerissen. Im Umland wurden sogar insgesamt knapp 100 Plakate zerstört. In Zwickau und Umgebung wurden am Donnerstag zahlreiche Wahlplakate beschädigt und heruntergerissen. Übrig blieben oft nur Kabelbinder. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Wie die Polizei mitteilt, wurden die Plakate bereits am Donnerstagabend beschädigt. An der Crimmitschauer Straße rissen Unbekannte vier Poster (Linke und CDU) herunter. "Ebenfalls an der Crimmitschauer Straße rissen mehrere Personen AfD-Plakate ab. Drei 20-jährige, deutsche Tatverdächtige wurden in der Nähe festgestellt", so eine Polizeisprecherin. Am Bahnhof in Zwickau hatte zudem eine Teenager-Gruppe Wahlplakate der Linken und der Bürger für Zwickau (BfZ) abgerissen und beschädigt. Die zehn deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren konnte die Polizei schnappen. Zwickau Künstler schenkt Meerane Riesen-Graffito Am schlimmsten wurde in der Bahnhofstraße gewütet! Dort wurden auf 600 Metern 76 Plakate verschiedenster Parteien heruntergerissen. Sachschaden: etwa 800 Euro. Zahlreiche Plakat-Attacken auch im Zwickauer Umland Auch im Umland wurde gewütet: "In Glauchau wurde ein FDP-Plakat von einem Laternenmast gerissen, in Waldenburg beschmierten Unbekannte zwei große Aufstellplakate von CDU und Bündnis 90/Die Grünen", berichtet die Polizei. In Meerane an der Badener Straße/Pestalozzistraße rissen mehrere Personen AfD-Plakate ab und nahmen sie mit. Die Polizei konnte die Täter anschließend schnappen: Drei Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren sollen dafür verantwortlich sein. Im Pöhler Ortsteil Jocketa rissen zudem vier Jugendliche ein Grünen-Poster ab und zündeten es an. Die vier Teenager (alle 17) konnten später geschnappt werden. Doch in vielen Fällen konnte die Polizei die Täter nicht erwischen. Wer etwas beobachtet hat, soll das nun um Polizeirevier Zwickau (Nummer: 0375/428102) oder Glauchau (Nummer: 03763/640) melden.

Titelfoto: Kristin Schmidt