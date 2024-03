Blockierte Autobahnauffahrt an der A72: Was ist da los?

Hartenstein - Demonstration an Autobahnauffahrt zur A72 !

Nach einer Stunde wurde die Blockade wieder beendet. © André März

Gegen 22 Uhr versammelten sich am gestrigen Sonntag mittelständische Unternehmen bei Hartenstein an der Auffahrt zur A72 und blockierten die Auffahrt in Richtung Chemnitz.

Etwa eine halbe Stunde später traf auch die Polizei an, nahm die Demonstration auf und sicherte diese ab.

Die Unternehmer wollten mit dieser Aktion auf die prekäre Situation bei den mittelständischen Unternehmen hinweisen und sich deutlich gegen die Taurus-Verhandlungen positionieren.