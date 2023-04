Brand-Serie in Zwickau? Schon wieder Feuer in Gartenanlage: Häuschen abgefackelt!

In Zwickau kam es am Samstag schon wieder zu einem Brand in einer Gartenanlage. Die Fälle häufen sich.

Von Fabian Windrich

Zwickau - Geht ein Feuerteufel in Zwickau um? In den vergangenen Tagen gab es mehrere Gartenlauben-Brände. Am heutigen Samstagnachmittag der nächste Fall: Ein Gartenhaus stand in Flammen.

In Zwickau brannte es am Samstag schon wieder in einer Gartenanlage. Die Fälle häufen sich. © Mike Müller Kurz vor 15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Ricarda-Huch-Straße im Stadtteil Neuplanitz gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Gartenhaus bereits in Flammen. Sofort begannen die Löscharbeiten. Die Feuerwehr konnte das Häuschen nicht retten - es brannte vollkommen ab: Nur ein Haufen schwarzer Asche blieb übrig. Der Sachschaden geht wohl in die Hunderte. Immerhin konnten die Einsatzkräfte das Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Garage und auf ein Gewächshaus verhindern. Zwickau Weitere Messstellen angeordnet: Lärmschutz am Sachsenring muss verbessert werden Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache. Ein technischer Defekt gilt dabei als unwahrscheinlich, da die Gartenanlage nicht an den Strom angeschlossen ist. Möglich wäre eine Brandstiftung, möglicherweise auch eine Brand-Serie. Denn bereits am Donnerstag standen zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage "Nord-West" in Zwickau, nur wenige Kilometer entfernt vom aktuellen Brandort, in Flammen. Auch hier prüft die Polizei noch, wie das Feuer ausbrechen konnte. Die Kriminaltechnik hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine mögliche Brandstiftung kommt also auch hier infrage. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Nummer 0375/44580 entgegen.

