Brandserie in Zwickau? Erneuter Laubenbrand in Kleingartenanlage

Zwickau - Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Zwickau !

Ob ein Zusammenhang zwischen den Laubenbränden der vergangenen Wochen besteht, ist aktuell noch nicht bekannt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gegen 14.45 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in die Kleingartenanlage "Harmonie" in der Werdauer Straße ausrücken.

Aus bisher noch unbekannten Gründen geriet dort eine Gartenlaube in Brand.

Glücklicherweise wurden Zeugen auf das Feuer aufmerksam und konnten den Brand umgehend löschen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Bränden in Zwickauer Kleingartenanlagen. Erst am vergangenen Montag ist eine Laube in der Kleingartenanlage "Schreberfreunde" komplett abgefackelt.