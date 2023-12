11.12.2023 13:17 Brandstiftung? Laube in Gartenanlage komplett abgefackelt

In der Gartenanlage "Schreberfreunde" in Zwickau stand in der Nacht zu Montag aus noch unklarer Ursache eine Laube in Flammen.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Laube in Gartenanlage in Zwickau komplett abgebrannt! 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Laubenbrand in der Gartenanlage "Schreberfreunde". © Andreas Kretschel In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in Pölbitz einen Laubenbrand löschen. In der Gartenanlage "Schreberfreunde" am Pölbitzer Kirchsteig stand gegen 3.15 Uhr aus noch unklarer Ursache eine Laube in Flammen. Laut Polizei wurden durch den Brand auch eine weitere Laube und angrenzende Bäume an der Mulde beschädigt. Zwickau Schon wieder Schulbus-Unfall in Sachsen: Mehrere Schüler verletzt! Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 11.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben, wie es zum Brandausbruch kam? Zeugen können sich im Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 melden. Erst vor wenigen Tagen brannten in Zwickau mehrere Gartenlauben.

Titelfoto: Andreas Kretschel