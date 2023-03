01.03.2023 08:33 Brandstiftung? 50.000 Euro Schaden nach Feuer in ehemaligem Restaurant

Bei einem Brand in einem ehemaligen Restaurant in Crimmitschau entstand in der Nacht zu Mittwoch mit 50.000 Euro hoher Sachschaden.

Von Claudia Ziems

Crimmitschau - In einem Hinterhaus eines ehemaligen Restaurants in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) entstand in der Nacht zu Mittwoch durch einen Brand erheblicher Sachschaden. Aus einem Gebäude des geschlossenen Restaurants stieg Rauch auf. © Polizei Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner des angrenzenden Wohnhauses gegen 0.45 Uhr Rauch, der aus den Räumlichkeiten des Restaurants "Mühlenschlößchen" in der Mühlgasse aufstieg. Es mussten vorsorglich zwölf Bewohner evakuiert werden, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindern. Zwickau Vollsperrung! Auto liegt quer in A72-Auffahrt Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bewohner konnten anschließend auch in ihre Wohnungen zurück. Es entstand mit circa 50.000 Euro jedoch erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0375 428 4480 zu melden.

Titelfoto: Polizei