Brutaler Raub im Landkreis Zwickau: Mann bewusstlos geschlagen

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. © dpa Bildfunk

Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, zeigte ein 24-Jähriger am gestrigen Mittwochnachmittag an, dass er am späten Samstagabend beraubt wurde.

Der junge Mann lief die Bahnhofstraße Richtung Bahnhof entlang, als er mehrere Personen hinter sich hörte. Plötzlich wurde er auf den Kopf geschlagen und verlor schließlich das Bewusstsein.

Als er wieder zu sich kam, fehlten seine schwarzen Bluetooth-Kopfhörer und sein schwarzes Smartphone (Marke: Oukitel) im Gesamtwert von rund 200 Euro.