12.04.2024 06:21 Designerin Sara Linke eröffnet heute neues Studio in Zwickau

Designerin Sara Linke (31) eröffnet am heutigen Freitag ihr neues Studio in Zwickau. Sie will damit die Innenstadt beleben.

Von Amelie Fromm

Zwickau - Alles auf Anfang: Designerin Sara Linke (31) übernahm 2020 die Wäschemarken "Graziella" und "Jado" der Roland Sauer GmbH aus Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau). Drei Jahre später musste sie Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Ihre Kreativität hat sie jedoch nicht verloren: Am heutigen Freitag eröffnet sie mit Zustimmung ihrer Gläubiger in der Zwickauer Peter-Breuer-Straße das Design-Studio "Studio 1912".

Sara Linke (31) mit einem ihrer Lieblingsteile: eine weite Bluse im Trend-Farbton "Peach Fuzz". © Kristin Schmidt Den neuen Arbeitsplatz hat sie bewusst in ihrer Heimatstadt eingerichtet: "Das Geschäft stand leer und ich möchte die Zwickauer Innenstadt beleben." Sie setzt auf zwei Standbeine: die Beratung von Geschäftskunden bei Design, Entwicklung und Produktion von Textilien sowie ihre Marke "Sara Linke". Dabei ist Hund Kosmo (2) immer an ihrer Seite: "Er hilft mir, die Nerven zu behalten."

In ihrer Werkstatt in der Peter-Breuer-Straße plant, erstellt und präsentiert die 31-Jährige Musterstücke und Kleinserien. Ein großes Fenster lädt Passanten ein, ihr bei der Arbeit zuzuschauen. Mit ihrer Marke möchte Linke Style und Wohlfühlfaktor vereinen: "Unser Motto ist 'comfy to street'. Es sind Styles, die sich gut anfühlen, gut tragen und kombinieren lassen." Zur Eröffnung will die Designerin ihre neue Kollektion vorstellen. "Die 70er-Jahre kommen wieder. Das Feeling der Zeit passt auch gut zu meiner Stimmung." In ihrer Werkstatt näht Sara Linke Musterstücke und Kleinserien. © Kristin Schmidt Am Schaufenster auf der Peter-Breuer-Straße können Passanten einen Blick ins Studio werfen. © Kristin Schmidt Die Sommerkollektion wird bunt. © Kristin Schmidt Hund Kosmo weicht Sara Linke auch im Studio nicht von der Seite. © Kristin Schmidt Neben Mustern wird es bunt: "Peach Fuzz, ein heller Korall-Ton, ist die Trendfarbe. Die kann aber keiner anziehen, deshalb habe ich sie für eine Bluse mit anderen Farben kombiniert", so Linke.

Titelfoto: Kristin Schmidt