Diese Stars kommen zum Zwickauer Stadtfest

Zwickau - Das Zwickauer Stadtfest gilt als das erfolgreichste in Südwestsachsen. Am dritten August-Wochenende erlebt es seine 21. Auflage.

Als Top-Star wird "Mambo No. 5"-Sänger Lou Bega (49) auftreten. Mit der Hamburger Band "Lord Of The Lost" (Teilnehmer 2023) und dem diesjährigen deutschen Vertreter Isaak wird ein Hauch Eurovision Song Contest (ESC) in Zwickau zu spüren sein.