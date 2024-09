Dieser Zwickauer weiß alles über DDR-Lastwagen

Günther Wappler (74) mit seiner neuesten Buchveröffentlichung über Fahrzeuge aus Zittau. © Kristin Schmidt

Als einstiger Berufskraftfahrer hat Wappler alle DDR-Lastwagen und Busse selbst gefahren. "Besonders der Ikarus war angenehm am Steuer - wenn er neu war."

Aber auch Plaste-Laster des VEB Spezialprägewerks Annaberg-Buchholz hatten es dem Zwickauer schon als Kind angetan. So wuchs zusammen, was zusammen gehört. Günther Wappler sammelt Modelle von Robur, Garant, H 3, W 50, S 4000, Barkas - alles, was in der DDR Lasten und Menschen transportierte.

Der Zwickauer schrieb sechs Bücher über die DDR-Fahrzeuge. Aktuell ist sein 144-Seiten-Almanach zu "Phänomen, Garant, Robur aus Zittau".