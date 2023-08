Doppelter Fahndungstreffer! Gestohlenen Oldtimer und gesuchten Straftäter gefunden

Die Polizei konnte in Meerane einen gestohlenen Oldtimer ausfindig machen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilte, wurde am vergangenen Montag ein Motorrad der Marke IWL Pitty in Gößnitz/Thüringen gestohlen.

Zum Tatzeitpunkt hatte das Fahrzeug einen Wert von circa 10.000 Euro.

"Durch die Mithilfe mehrerer Oldtimerfreunde und Bekannte des Geschädigten wurde ein vager Verdacht bekannt, dass das Fahrzeug in einer Garage an der Crotenlaider Straße in Meerane stehen könnte", so die Polizei weiter.

Polizisten konnten dann in der entsprechenden Garage tatsächlich das geklaute Fahrzeug finden. Außerdem befanden sich vor Ort noch zwei Tatverdächtige - ein 36-jähriger und ein 38-jähriger Deutscher.

Gegen den 36-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, daher wurde er zu einer mehrmonatigen Haftstrafe in eine JVA gebracht.