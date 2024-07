Dunkle Wolken über dem Zwickauer Regenbogenhaus

Leiterin Kerstin Täuber (63) am Eingang des Hauses. © Maik Börner

Wenn sie das Umzugsangebot der Stadt für eine sanierte Unterkunft nicht im Juli annimmt, müsse sie mit der Zwangsräumung rechnen.

Das kündigte Baubürgermeisterin Silvia Quick-Hänel (35, parteilos) an: "Die Bewohner sind durch die Baufälligkeit des Gebäudes extrem gefährdet. Wir haben Frau Täuber in der Erlmühlenstraße mehrfach ein wunderbares Gebäude angeboten, in das sie mit den Bewohnern jederzeit umziehen kann."

Der Streit um das marode Regenbogenhaus im Stadtteil Pölbitz, in dem etwa 25 sozial benachteiligte Menschen in einer Gemeinschaft leben, dauert mehr als zehn Jahre an.