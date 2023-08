Ehemann gesteht Mord an seiner Frau: "Wollte nicht, dass sie jemand anderem gehört"

Crimmitschau/Zwickau - Im zweiten Prozesstag um Badar M. (36), der seine Frau vor den Augen der Kinder in Crimmitschau erstochen haben soll , machte der Angeklagte eine umfangreiche Aussage. Er stellte sich dem Zwickauer Landgericht als vorbildlichen Mann dar. Jedoch gab es am selben Tag auch ein Geständnis.

Mitunter sehr laut und mit ausladenden Gesten schilderte Badar M. am heutigen Montag den Verlauf seiner Ehe. Er und seine Frau wären seit acht Jahren in Deutschland gewesen.

Polizeifahrzeuge im vergangenen Februar am Tatort in Crimmitschau. © Maik Börner

Nach circa zwei Stunden stellt Richter Sommer die Frage, ob M. seine Frau getötet habe. Als Antwort bekam er ein einfaches "Ja".

Auf die Frage nach dem Warum präzisierte der Angeklagte: "Weil sie mir die Kinder weggenommen hat. Ich hätte mein Leben verloren. Und ich wollte nicht, dass sie jemand anderem gehört."

Davor gab M. an, dass er morgens am Tag der Tat sich in Zwickau Drogen beschaffte und diese konsumierte. Seine Frau soll er dadurch nicht bei vollem Bewusstsein getötet haben.

Ob sich dies als richtig erweist und ob es das Urteil beeinflusst, wird noch geprüft. Die Verhandlung wird fortgesetzt.