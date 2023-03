Einbrecher wandert kurz nach Tat in den Knast

Zwickau - Beamte des Polizeireviers Zwickau haben am Freitagabend einen mutmaßlichen Einbrecher fast auf frischer Tat ertappt.

Ein Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den mutmaßlichen Einbrecher. (Symbolbild) © 123RF/tehcheesiong

Anwohner der Münzstraße meldeten gegen 19.30 Uhr, dass ein Mann die Scheibe eines Friseurgeschäfts eingeschlagen haben soll und vermutlich auch etwas gestohlen wurde. Der Unbekannte sei im Anschluss mit einem Fahrrad geflohen.

"Binnen kürzester Zeit trafen mehrere Streifenwagen des Reviers und des Einsatzzuges am Tatort ein und suchten im näheren Umfeld nach dem Flüchtigen. Weniger als zehn Minuten nach dem Eingang des Notrufs wurde die besagte Person in der Nähe des Doms gestellt. Der 30-jährige polnische Staatsbürger führte sowohl Einbruchswerkzeug als auch das Diebesgut mit sich. Er wurde sogleich festgenommen", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Samstag mit.

Noch am Abend wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dort wurden weitere Gegenstände gefunden, bei denen es sich nach ersten Ermittlungen ebenfalls um Diebesgut handeln könnte.

"Außerdem befanden sich in der Wohnung vier weitere Personen, die augenscheinlich als Mittäter infrage kamen. Aufgrund der Gesamtumstände und des dringenden Verdachts, dass alle Personen im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen stehen, ordnete der diensthabende Staatsanwalt die Festnahme der nunmehr fünf Beschuldigten an", so die Polizei.