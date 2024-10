Entgleister Güterzug sorgt immer noch für Chaos

Zwickau - Auch am Montag nach dem Unglück am Zwickauer Hauptbahnhof wird das Chaos nicht kleiner.

Am Donnerstag eingleiste ein Güterzug in der Nähe des Zwickauer Hauptbahnhofs. © Mario Dudacy

Letzten Donnerstag war beim Rangieren ein Güterzug entgleist, seitdem fallen zwischen Zwickau und Chemnitz reihenweise Züge aus.

Am Wochenende fuhren zwischen Zwickau und Glauchau Busse, doch am Montag verkehrten auch die nicht.

Bis Freitagabend ist die Strecke noch halbseitig gesperrt, hieß es von der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage.

"Die Beräumung und Reparatur der Unfallstelle wird bis in die Abendstunden des 18.10. dauern. So lange steht dort nur ein Gleis für den Zugverkehr zur Verfügung, was Auswirkungen auf die Streckenkapazität hat."

Inzwischen hat der Fahrgastverband PRO BAHN mit Blick auf fehlende Fahrgast-Informationen von einem "Komplettversagen" gesprochen. "Auch wenn eine solche Störung den Bahnbetrieb vor große Herausforderungen stellt, dürfen die Fahrgäste nicht vergessen werden", schimpft Chef Markus Haubold (38).