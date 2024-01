Erste Wagenknecht-Fraktion in Sachsen: Linke im Zwickauer Stadtrat halbiert!

In Sachen Zuwanderung "sind wir schon der Meinung, dass man hier Regeln einführen muss", sagt Rudolph. "Doch hier sind Bundes- und Landespolitik gefordert, wir in der Kommune müssen es eh nur ausbaden."

Die BSW-Fraktion will mit einer Politik "ganz nahe an den Interessen der Menschen in der Stadt" antreten, ohne sie zu bevormunden.

Die Versprechungen der neuen Wagenknecht-Partei müssen nun mit Substanz gefüllt werden. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die neue Partei von Sahra Wagenknecht sitzt nach nicht mal einer Woche schon in Fraktionsstärke im ersten Kommunalparlament in Zwickau.

Dabei gibt es in Sachsen noch nicht einmal Strukturen, die neue Fraktion braucht ein Büro, technische Ausstattung, eine Homepage. Heute will sich die frisch gebackene Partei in Zwickau auf einer geheimen Strategiekonferenz mit der Frage befassen: "Wie geht es weiter in Sachsen?" Das Tempo ist also beachtlich.

Doch Sahra Wagenknecht und ihre Getreuen machen es genau richtig. Stimmung und Unzufriedenheit sind so hoch wie lange nicht. Viele Menschen suchen nach einer wirklichen Alternative, wenn sie nicht schon den einfachen Weg der meckernden Politikverdrossenheit gewählt haben.

Das BSW will nah am Bürger sein und dessen Interessen vertreten. Eigentlich das, was eine Volkspartei ausmacht.

Doch über kurz oder lang müssen die wohlklingenden Ankündigungen mit Leben und Substanz ausgefüllt werden. An ihren Taten und Leistungen werden sich die "Neuen" messen lassen müssen. Als Alternative sind vor einiger Zeit schon mal einige Enthusiasten angetreten, die heute nur noch extrem sind.

Hoffen wir auf Tempo und Tiefgang.