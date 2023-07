Ex-Freundin (17) aus Fenster geworfen! Dieser Sachse geht für immer in den Knast

Zwickau - Kaum fünf Monate war Fabian K. (28) auf freiem Fuß, nachdem er seiner schwangeren Ex in den Bauch getreten hatte. Doch als sich seine neue Freundin (17) aus Zwickau vom ihm trennen wollte, stach er zu - und warf sie aus dem Fenster.

Fabian K. (28) kann keiner Frau mehr ein Haar krümmen - er geht für immer in den Knast. © Kristin Schmidt

Weil Fabian K. sie immer wieder belogen hatte und ihr dann auch noch verbieten wollte, auf eine Techno-Party zu gehen, macht Josi (heute 18, Name geändert) am Nikolaustag 2022 mit ihm Schluss.

Doch als sie ihre Sachen aus der Wohnung auf der Leipziger Straße holen will, verwehrt er ihr den Weg zum Kleiderschrank. Als Josi kurzum ins Bad ausweicht, greift ihr Ex zum Messerblock in der Küche.

Mit einer acht Zentimeter langen Klinge ritzt er Josi von hinten viermal über den Hals, sticht achtmal zu - in den Rücken, die Seite, in die Brust. "Beim letzten Stich hat er mir direkt in die Augen gesehen", erinnert sich Josi.



Erst als sie sich tot stellt, lässt er von ihr ab, reinigt sein Werkzeug in der Spüle. Zurück im Flur bittet Josi ihren Peiniger, einen Krankenwagen zu rufen.

"Du verreckst hier", lacht er ihr ins Gesicht.