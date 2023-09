15.09.2023 07:17 Explosion in Küche: Verletzte Person bei Wohnungsbrand

In Mülsen St.-Micheln (Landkreis Zwickau) kam es am Donnerstag in der Straße Am Kirchsteig offenbar nach einer Verpuffung zu einem Küchenbrand.

Von Claudia Ziems

Mülsen - Am Donnerstagabend hat es in Mülsen St.-Micheln (Landkreis Zwickau) nach einer Verpuffung einen Feuerwehreinsatz gegeben. Offenbar passierte die Verpuffung beim Kochen. © Andreas Kretschel Gegen 20.45 Uhr kam es aus noch unklarer Ursache zu einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Kirchsteig. "Offenbar passierte das beim Zubereiten von Essen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Freiwilligen Feuerwehren St.Jacob, Micheln und Stangendorf und die Berufsfeuerwehr Zwickau waren mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Zwickau Mit Bunsenbrenner Wespennest beseitigt: Rentner schwer verletzt Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Michel Arzt mussten 13 Personen vorsorglich aus dem Haus evakuiert werden. Eine Person kam nach ersten Informationen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Kücheneinrichtung wurde durch die Flammen beschädigt, es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Mülsen St.-Micheln: Hier kam es in der Straße Am Kirchsteig zu einem Küchenbrand. © Andreas Kretschel Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.

