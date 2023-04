Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro geklaut

Plauen/Zwickau - In den vergangenen Tagen wurden in Westsachsen vermehrt teure Fahrräder gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen zu den Diebstählen.

In Plauen und Zwickau wurden in den vergangenen Tagen teure Fahrräder geklaut. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Wie die Polizei mitteilte, stiegen Einbrecher zwischen 16 Uhr am 17. und 18 Uhr am 19. April in Plauen (Vogtlandkreis) in der Neundorfer Vorstadt in ein Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße, nahe der Moritzstraße ein.

"Sie brachen zwei Kellerabteile auf und entwendeten daraus ein Kinderlaufrad und ein Mountainbike im Gesamtwert von rund 700 Euro", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bei dem Mountainbike handelte es sich um ein Focus Cypress MT in Grau und Weiß. Der entstandene Schaden liegt bei 40 Euro.

Am Plauener Schlossberg hatten es Diebe am Mittwochnachmittag auf ein E-Bike abgesehen.

"In einem Zeitraum von 90 Minuten stahlen sie ein hellblaues E-Bike vom Typ Cube Reaction Hybrid Pro mit orangefarbenen Griffen. Das Rad war gesichert auf dem Gelände der Berufsakademie abgestellt und hat einen Wert von etwa 3000 Euro", so ein Polizeisprecher.

Das Rad war mit einem Gliederkettenschloss gesichert. Das zerstörte Schloss schlägt mit etwa 40 Euro zu Buche. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr.

Wer hat die Diebstähle bemerkt und kann Hinweise auf die Täter geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 03741/140 zu melden.