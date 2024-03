Feuer in Autowerkstatt: Fahrzeug brennt völlig aus!

Meerane - Dunkler Rauch stieg am Mittwochmorgen aus einer Garage in Meerane (Landkreis Zwickau ) in die Höhe! In einer Autowerkstatt brach ein Feuer aus - der Sachschaden geht wohl in die Hunderttausende!

In einer Autowerkstatt in Meerane (Landkreis Zwickau) brannte am Mittwochmorgen eine Garage. Ein Fahrzeug, das sich darin befand, fackelte völlig ab. © Andreas Kretschel

Gegen 8.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Autowerkstatt an der Zwickauer Straße in Meerane gerufen. In der Werkstatt war ein Feuer ausgebrochen - ein Fahrzeug stand lichterloh in Flammen.

Dunkler, schwarzer Rauch schoss aus einem geöffneten Tor, dahinter waren Flammen zu erkennen. Offenbar war ein Auto in Brand geraten.

Die Feuerwehr begann schnell mit den Löscharbeiten und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug, das zum Zeitpunkt des Brandes in der Garage stand, brannte komplett nieder.

Was das Feuer ausgelöst hatte, ist bislang unklar. Ein Brandexperte der Polizei untersucht derzeit die Autowerkstatt.

Fakt ist aber, dass durch den Brand ein erheblicher Sachschaden entstand. Laut Schätzungen liegt dieser im hohen sechsstelligen Bereich!



Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Im Einsatz waren etwa 40 Kameraden der Meeraner Feuerwehr - auch Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.

Erst am gestrigen Abend hatte die Meeraner Feuerwehr ebenfalls einen großen Einsatz: Ein leer stehendes Fabrikgebäude in der Leipziger Straße brannte. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte auch in diesem Fall das Feuer schnell löschen. Schaden: etwa 10.000 Euro.