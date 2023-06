26.06.2023 11:03 2.668 Feuerwehreinsatz bei Kaufland: Kinder klettern auf Supermarkt-Dach und zündeln

Am Sonntag haben vier Kinder in Hohenstein-Ernstthal für einen Feuerwehreinsatz am Kaufland gesorgt.

Von Claudia Ziems

Hohenstein-Ernstthal - In Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) haben vier Kinder am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Feuerwehr musste am Sonntag ausrücken, da Kinder auf dem Dach des Kauflands in Hohenstein-Ernstthal zündelten. © Maik Börner Wie die Polizei mitteilte, kletterten die zehn- bis 13-Jährigen am Mittag gegen 11.50 Uhr auf das Dach des Einkaufsmarktes an der Heinrich-Heine-Straße. Dort angekommen zündeten sie dann Pappe an. Die Flammen griffen auf die Schweißbahn und auf die darunter befindliche Dämmung über. Glücklicherweise beobachtete ein aufmerksamer Anwohner das Ganze und alarmierte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal. Zwickau Alle Abteilungen vereint: 43,4 Millionen für Polizei-Neubau und Sanierung Dadurch konnte der Brand gelöscht und erstickt werden. Insgesamt richteten die mutmaßlichen Zündler einen Schaden von 1000 Euro an.

Titelfoto: Maik Börner