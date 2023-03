15.03.2023 08:09 1.870 Flammen schlagen aus Auto: VW fängt Feuer

Am Dienstagmittag geriet in Limbach-Oberfrohna Am Hohen Hain ein VW in Brand. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - VW in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) in Flammen! Auf einem Parkplatz in Limbach-Oberfrohna: Ein VW fing am Heck Feuer. © Polizei Sachsen Wie die Polizei mitteilte, geriet das Auto am Dienstagmittag Am Hohen Hain ein Fahrzeug in Brand. An dem VW brach am Heck ein Feuer aus, vermutet wird ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Zwickau Rätselhafter Fall in Zwickau: Schwer verletzter Mann gefunden Die Kripo setzte einen Brandursachenermittler ein. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Titelfoto: Polizei Sachsen